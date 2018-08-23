В РКС разрабатывают технологию доступа спутникового интернета со смартфонов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) разработал технологию, благодаря которой спутниковый интернет будет доступен пользователям смартфонов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе РКС.

Сейчас низкоорбитальные спутниковые группировки не используются для доступа в интернет со смартфонов, так как спутники, движущиеся по орбите, уходят из зоны видимости пользователя каждые 10-15 минут. Поэтому при использовании такой системы к интернету приходилось бы постоянно переподключаться.

"Разработанная в РКС технология зональной регистрации предполагает разделение всей поверхности Земли на зоны радиосвязи, которые будут коррелировать с зонами радиообзора космических аппаратов. Каждая зона радиообзора будет состоять из нескольких подзон, в которых и будут регистрироваться абонентские терминалы, предварительно определив свое местоположение", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, система будет автоматически выбирать спутник, который в данный момент движется "на абонента", чтобы продлить время его нахождения в зоне радиовидимости.