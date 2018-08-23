"Калашников" решил создать конкурента "Теслы"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Концерн "Калашников" разрабатывает технологию электрического суперкара, сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что в основу концепции заложено несколько оригинальных систем, созданных компанией.

"Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, "Тесла", и составить им конкуренцию. При создании нашей концепции мы вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка", — добавили в концерне.

Как уточняется на сайте "Калашников медиа", сейчас идея суперкара CV-1 воплощена в кузове ретроавтомобиля ИЖ-21252 "Комби". Его номинальная мощность — 220 кВт, запас хода — 350 километров.

Одно из основных преимуществ новой технологии — система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать силы тока 2000А (в перспективе 3000А) с контролем составных элементов в режиме реального времени.

Батарея электрокара емкостью 90 кВт/ч запитывает "революционный инвертор" с габаритами 50х50х100 сантиметров и массой в пятьдесят килограммов, позволяя достигать мощности до 1,2 мВт, говорится в материале.

Как рассказали в "Калашникове", созданный на основе разрабатываемой технологии электрокар сможет развивать скорость, в разы превышающую показатели уже произведенных концерном электромобилей.

Концерн уже создал несколько электромобилей, в числе которых UV-4, предназначенный для гражданского рынка. Его мощность составляет до 50 кВт, а максимальная скорость — 80 километров в час.