Имя для нового робота Центра Хруничева придумают дети

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Имя для антропоморфного робота БРП-1, впервые представленного Центром Хруничева на форуме "Армия-2018", будет выбрано по итогам специального конкурса среди сотрудников компании и их детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра имени Хруничева.

Ранее ряд СМИ сообщили, что 22 августа во время обхода Дмитрием Рогозиным экспозиции на выставке "Армия-2018" робот якобы должен был попросить главу "Роскосмоса" дать ему имя, но тот прошел мимо.

"На самом деле, это выдумка журналистов и плод их фантазии. Дмитрий Рогозин не должен был беседовать с роботом и давать ему имя, он просто осматривал экспозицию госкорпорации на форуме "Армия-2018". На стенде Центра Хруничева генеральный директор компании Алексей Варочко рассказал Рогозину о положении дел на предприятии. Затем глава госкорпорации продолжил осмотр экспозиции. Робот поприветствовал Рогозина по имени, но при этом ни о чем не просил", — заявил представитель пресс-службы.