МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Pocophone, стоимость которого будет начинаться от 300 долларов.

Смартфон будет работать на системе Snapdragon 845 мощностью в 2,8 ГГц. Мощность аккумулятора составит 4000 мАч. Как обещает производитель, это позволит аппарату работать на протяжении 30 часов в режиме звонка без подзарядки. Высокую производительность смартфона обеспечивает система охлаждения на базе тепловых трубок, которая оберегает гаджет от перегрева.

Pocophone получил 6,18-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Также смартфон оснащен двойной камерой — 12 и 5 мегапикселей. Помимо этого, гаджет оснащен фронтальной камерой с разрешением в 20 мегапикселей.

Всего модель будет доступна в трех версиях. Модель с 6 Гб оперативной памяти будет представлена в версиях с 64 и 128 Гб постоянной, а гаджет с 8 Гб "оперативки" будет располагать 256 Гб постоянной памяти. Наиболее дорогая версия смартфона будет стоить 415 долларов.