"ВКонтакте" предоставит информацию по обработке персональных данных

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" по обращению пользователя будет предоставлять ему информацию по обработке его персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Такая возможность у пользователей соцсети появилась благодаря вступившему в силу в мае регламенту ЕС о защите персональных данных — GDPR (General Data Privacy Regulation).

Как рассказали в компании, в соответствии с GDPR пользователю по запросу может быть предоставлена необходимая информация об обработке его персональных данных, в частности сведений, указанных пользователем в профиле, технической информации, собираемой о нем автоматически (например, модель девайса, время, дата и IP входа), подписок на сообщества, списков его друзей, перечней загруженных им аудио- и видеозаписей, списка его фотоальбомов, записей с персональной страницы пользователя, закладок, историй блокировок пользователя.

"Запросить эту информацию можно через службу поддержки. Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза", — сказал представитель "ВКонтакте".

Новый регламент ЕС расширяет понятие персональных данных, вводит понятие их трансграничной передачи, "псевдоанонимизации", устанавливает "право на забвение", определяет роль должностного лица по защите данных. Документ обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента, компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.