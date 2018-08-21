"ВКонтакте" предоставит информацию по обработке персональных данных

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" по обращению пользователя будет предоставлять ему информацию по обработке его персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Как рассказали в компании, в соответствии с GDPR пользователю по запросу может быть предоставлена необходимая информация об обработке его персональных данных, в частности сведений, указанных пользователем в профиле, технической информации, собираемой о нем автоматически (например, модель девайса, время, дата и IP входа), подписок на сообщества, списков его друзей, перечней загруженных им аудио- и видеозаписей, списка его фотоальбомов, записей с персональной страницы пользователя, закладок, историй блокировок пользователя.
"Запросить эту информацию можно через службу поддержки. Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза", — сказал представитель "ВКонтакте".