В "Яндексе" заявили, что не получали от медиахолдингов писем о пиратстве

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В "Яндексе" заявили, что не получали от медиахолдингов, решивших убрать онлайн-трансляции своих телеканалов с главной страницы поисковика, писем о пиратстве.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что крупнейшие российские медиахолдинги "Газпром-медиа", "Национальная медиагруппа" (НМГ), а также "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов. По данным издания, таким образом холдинги хотят заставить компанию убрать нелегальный контент из поисковой выдачи. НГМ управляет РЕН-ТВ и Пятым каналом, в ведении холдинга "Газпром-медиа" — эфирные телеканалы НТВ, ТНТ, "Пятница!", ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", 2х2. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-медиа", холдинг принял решение о снятии с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов после ряда просьб к поисковику заблокировать нелегальный контент.

"Ни в одном официальном письме телеканалов про пиратство ничего не говорилось", — сказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Собеседник агентства отметил, что у легального просмотра видео на "Яндексе" несколько направлений развития, и онлайн-показ центральных телеканалов не единственный и не основной сервис с лицензионным контентом.

"Пользователи всегда могут найти релевантный для себя видеоконтент, а рекламодатели — возможность коммуникации с целевой аудиторией. Так, новости пользователи могут узнать из видео в "Яндекс.Новостях" и каналов Euronews и РБК, спорт можно посмотреть на телеканале "Футбол" и в проектах по спортивным трансляциям, а развлекательный контент — на новых каналах Яндекса "Комедии" и "Мультфильмы", а также в большой библиотеке кино и сериалов", — объяснил он.

"Яндекс" начал транслировать контент телеканалов на главной странице в марте 2017 года. Компания договорилась с крупными телеканалами, плееры которых размещены на площадках поисковика, включая главную страницу.