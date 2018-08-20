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Технологии

Роботы-полицейские из России могут поступить на службу в странах Азии

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРобот PromobotРобот Promobot
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский разработчик сервисных роботов Promobot создал робота-полицейского, в 2019-2020 годах он может поступить на службу в странах Азии, в том числе в Китае и Южной Корее, сообщил РИА Новости сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

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По его словам, в июле 2018 года робот-полицейский уже поступил на службу в департамент внутренних дел Казахстана. "Мы планируем расширить этот проект и на другие страны. Есть уже ряд запросов из Узбекистана и Ближнего Востока, возможно, роботы-полицейские появятся и в Азии, потому что в Южной Корее был похожий запрос", — сообщил он.

По мнению Кивокурцева, данный проект может быть интересным и для КНР. "Мы думаем, что китайцев это точно заинтересует, у них идет большая программа слежения, большая программа работы полиции по предотвращению нарушения порядка. Робот может стать полноценной частью этого процесса и повысить эффективность служб контроля Китая. Пока мы не вели подобных переговоров с китайской стороной, однако после того, как мы обработаем пилотный проект в Казахстане, мы будем иметь полную картину, и уже с конкретными цифрами пойдем в полицию, в том числе Китая", — сказал он, добавив, что реализация данного проекта в странах Азии запланирована на 2019-2020 годы.

Как рассказал Кивокурцев, основной задачей робота является оповещение правоохранительных органов при обнаружении опасности. "Робот будет патрулировать местность в течение 24 часов в сутки, проводить видеосъемку, распознавать лица, интегрируясь с базой учета преступников в полиции. Он также будет реагировать на ключевые слова — такие, как "терроризм", "бомба" и другие — и также направлять оповещения в службу. Также имеется функция считывания отпечатков пальцев для того, чтобы в случае обнаружения подозрительного лица, на месте произвести проверку личности", — добавил он.

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По словам Кивокурцева, Promobot в 2015 году заключил соглашение о партнерстве с китайской компанией, которая стала официальным дистрибьютером на поставки в КНР, за это время в страну было поставлено около 10 роботов. В дальнейшем Promobot планирует расширять свое присутствие в КНР. Кивокурцев отметил, что в Китае развит рынок промышленных роботов, при этом направление сервисных роботов, на котором специализируется Promobot, только зарождается.

Компания Promobot образована в 2015 году. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории РФ, Северной и Восточной Европы. Штаб-квартира и производство находятся в Перми. Компания ведет собственные разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи. Продукция компании поставляется в 25 стран.

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