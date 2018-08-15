В Пекине представили последние достижения мировой робототехники

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Поющие и танцующие, поднимающие тяжести и наводящие порядок в доме, развлекающие детей и обслуживающие посетителей ресторанов, тушащие пожары и лечащие людей роботы стали доминирующим трендом на открывшейся в среду в Пекине Всемирной конференции робототехники.

Сотни академиков и экспертов, представителей научно-исследовательских институтов и компаний собрались в китайской столице, чтобы продемонстрировать свои достижения, поделиться опытом и обсудить последние тренды в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Всемирная конференция робототехники в этом году проходит с 15 по 19 августа под девизом "Новый импульс развитию искусственного интеллекта в эпоху открытости и взаимовыгоды".

В рамках конференции помимо целого ряда панельных дискуссий проводится и крупная выставка последних достижений робототехники, также запланированы соревнования роботов в различных категориях. В среду утром организаторы уже подготовили застекленный ринг, а участники соревнований полным ходом готовили к бою своих железных подопечных, в том числе, роботов-собак.

Участники конференции сфокусируются на таких темах, как влияние развития робототехники на социальное развитие в будущем, стратегическое развитие, передовые технологии и их применение в промышленности. Конференция ставит своей целью усиление международного сотрудничества в области робототехники на благо всего человечества.

Роботы — спасатели и врачи

По оценке специалистов, однажды роботы с технологиями искусственного интеллекта будут присутствовать в каждом доме, как сейчас почти у всех есть холодильники и телевизоры. Но так как до этого еще далеко, инженеры направляют свои силы на исследования и разработки в сфере робототехники, которую можно применить в здравоохранении и воспитании детей.

"Разработки роботов продолжаются уже несколько десятилетий, при этом создание роботов в сфере образования, здравоохранения и ухода имеет крайне высокие требования, это крайне сложно, и для компаний, занимающихся робототехникой сейчас это высший уровень. В этой сфере существуют большие вызовы и поэтому не так много компаний занимаются этим всерьез", — рассказал РИА Новости представитель компании FN Robotic Чэнь Лян, занимающейся производством роботов для ухода за пожилыми людьми, больными и инвалидами.

Один из роботов, представленных на выставке, четко распределяет таблетки по контейнерам в соответствии с предписанным рецептом, для этого ему нужно лишь отсканировать QR-код. Второй робот по имени P-Care тут же приезжает за готовыми к раздаче порциями медикаментов и развозит их по палатам, если эта система применяется в больнице. Если же у вас есть такая "сиделка" дома, то ее можно запрограммировать на то, чтобы она приносила вам лекарства в определенное время и место. Роботы могут делать с хозяином зарядку, помогать им при перемещении, принести все, что они в состоянии ухватить и поднять. Такие помощники пока еще достаточно медлительные и нерасторопные, но разработчики уже называют их определенным прорывом.

При этом Чэнь Лян отметил, что даже при условии, что робототехника разовьется до уровня, когда в больницах врачи-люди уже будут не нужны, обойтись без них будет все равно невозможно.

"Даже если можно будет использовать роботов-врачей в больницах, все равно людям необходимо видеть других людей, человеку все равно доверяешь больше, это же связано не только с развитием технологий, это вопрос психологии, комфорта, общения, необходимости осознавать, что перед тобой другой человек", — отметил собеседник агентства.

При этом, по его словам, в том, "что касается технологий, то в некоторых сферах мы можем доверять роботам на 100% и даже больше, к примеру, при проведении операций на глазах, печени, костях, но в то же время, мы должны учитывать чувства человека, у нас всех есть эмоциональные потребности".

Но роботы могут не только ухаживать за людьми, они могут заменить их при выполнении опасных операций. Инженер компании CITIC HIK KaiCheng Чжао Хунчан, говоря о преимуществах роботов-пожарных, отметил, что при пожарах часто происходят опасные взрывы и "даже, если робот пострадает, его можно починить, а жизнь человека вернуть уже невозможно".

"Наша техника уже много лет используется при тушении пожаров, однажды аппарат очень сильно пострадал, но пожарное управление было очень довольно, потому что, если бы был не робот, а человек, он бы там погиб", — рассказал Чжао Хунчан.

Быстрее, выше, сильнее

Китайские специалисты помимо прочего сфокусировались не на том, как заменить человека роботом, а как его самого сделать физически совершеннее – то есть сильнее, быстрее и выносливее. Китайский научно-исследовательский институт ракетостроения разработал и представил на выставке несколько видов специального корсета, который позволит хоть ненадолго из обычного человека сделать "супермена".

Как рассказал и показал РИА Новости представитель института, разработка выглядит очень просто, чем-то напоминая фиксирующий корсет для людей с ограниченными возможностями передвижения. Приспособление фиксируется на ногах, плечах, поясе, ступнях, таким образом у человека появляется железный каркас на руках, ногах и спине. При этом, в среднем вместе с батареей все приспособление весит от 24 до 40 килограммов. Работает приспособление благодаря расположенным по всей его поверхности сенсорам.

"Его можно использовать в двух направлениях, во-первых, для помощи людям, у которых ограничены возможности передвижения, в таком случае наша разработка может считаться своеобразным опорно-двигательным аппаратом для человека. Во-вторых, его можно использовать для помощи людям, работающим в промышленности, если вам нужно поднять особо тяжелый ящик, вы сможете это сделать, если вы захотите быстрее бежать, то это тоже возможно", — рассказал инженер.

Разработка также может применяться и в космической сфере, в частности для тренировки космонавтов перед полетами и для восстановления ослабленных мышц после полета.

Мастера на все руки



Подавляющее большинство представленных на выставке в Пекине роботов могут трудиться в сфере развлечений, обслуживания, образования и в самых различных областях промышленного производства.

Любимцами публики стали человекоподобные поющие и танцующие роботы, которые устраивали всевозможные концерты на любых языках, не обошлось и без оркестра. Дома такой "питомец" не позволит вам скучать, помимо живых выступлений он может транслировать телевидение, показывать кино, а если вам захочется послушать даже знаменитую традиционную Пекинскую оперу, то и это возможно.

Роботы-консультанты уже работают в банках, ресторанах, гостиницах, больницах, музеях и даже судах. Как утверждают разработчики, они могут помочь в поиске информации, записать вас на прием к врачу, посчитать примерную стоимость услуги, помочь вам заселиться в отель, найти окно регистрации в аэропорту или на вокзале. В память роботов загружаются большие объемы необходимых данных, поэтому они могут предоставить более детальную и точную информацию, чем человек, но при этом зачастую это займет больше времени.

На выставке вы можете найти даже роботов-рыб для подводной съемки и разнообразных научных исследований, они спроектированы так, что не только помогут человеку, но и не распугают морских обитателей, так как имитируют движение рыб в воде. Тем, кто не умеет плавать можно даже воспользоваться специальным аппаратом, который оснащен двумя винтами и в состоянии удержать и перемещать вас в воде около часа, но после того, как сядет батарея, рассчитывать придется лишь на себя или на находящихся вблизи людей.