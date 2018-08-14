МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Одна из крупнейших российских соцсетей "Одноклассники" (ОК) запустила групповые голосовые и видеозвонки, к которым можно подключить до 100 человек, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что групповые звонки реализованы по собственной двойной адаптивной технологии на базе искусственного интеллекта. Компания уточняет, что пользователи сначала созваниваются напрямую с помощью p2p-соединения (соединение peer-to-peer, то есть напрямую между пользователями, не задействуя сервер), которое позволяет обеспечить наиболее высокое качество связи. При увеличении количества звонящих нейросеть оценивает множество параметров (качество связи, загруженность каналов и устройств абонентов) и при необходимости направляет звонок через сервер.

Для начала конференции нужно созвониться с одним собеседником, после чего можно добавлять новых пользователей из списка друзей в соцсети. При этом каждый из участников звонка также может подключать к беседе своих друзей.

Во время звонка видеопотоки распределяются между собеседниками в зависимости от их активности. Видео наилучшего качества будет показываться от того, кто говорит в данный момент, видеопоток от предыдущего активного пользователя будет в более низком качестве, и так далее. Если собеседников много, неактивные будут показываться в формате голосового звонка: как только они начнут говорить, видео с их камеры появится на экране звонка. Все эти приоритеты подстраиваются персонально под качество сети участника группового звонка.

Групповые звонки доступны в веб-версии соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android. В ближайшее время видеозвонки будут интегрированы с чатами, и собеседники смогут обмениваться файлами, фото и видео. Беседы будут автоматически синхронизироваться на всех устройствах: можно, например, начать общаться на компьютере и продолжить на смартфоне.

Ранее в этом году ОК перезапустили платформу голосовых и видеозвонков под управлением искусственного интеллекта.