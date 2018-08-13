"ВКонтакте" объявила о реформе приватности на фоне задержаний за репосты

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" пообещала ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей. Об этом рассказал операционный директор соцсети Андрей Рогозов.

Он пояснил, что реформа связана с ростом числа уголовных дел за публикации в интернете.

"Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям", — подчеркнул Рогозов.

По его словам, "ВКонтакте" как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но решительно против необоснованных преследований.

"В течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей", — пояснил Рогозов.

Операционный директор напомнил, что в прошлом году все альбомы с сохраненными фотографиями перевели в приватный режим по умолчанию, так как далеко не каждый понимал предназначение этого альбома. В течение ближайших двух недель разработчики уберут отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов.

Ранее Mail.Ru Group, которая владеет соцсетью "ВКонтакте", выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы (информация о том или ином явлении в жизни, переданная с сарказмом или иронией — ред.) в ленте оказывается немотивированно жесткой", — указывают в Mail.Ru Group.

Преследование за "репосты"



В последнее время резко выросло число уголовных дел за публикации в интернете. Так, в июле суд в Тульской области арестовал мужчину и женщину. Их обвинили в возбуждение ненависти и вражды, в том числе "с использованием информационно-коммуникационных сетей". По этой же статье ранее осудили инженера из Твери Андрея Бубеева, который сделал репосты картинок и материалов, "разжигающих вражду".