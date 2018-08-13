"Ростех" разработал "всевидящий" дрон

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал дрон Orion-Drone, оснащенный уникальным набором оптического оборудования, который позволяет осуществлять мониторинг в видимом, ультрафиолетовом и коротковолновом диапазоне инфракрасного спектра, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что устройство оснащено ультрафиолетовой камерой (ULTRA-камера) и камерой коротковолнового инфракрасного диапазона спектра (SWIR-камера), с возможностью переключения между камерами с пульта управления. Также утверждается, что благодаря SWIR-камере дрон может вести наблюдение даже в условиях нулевой видимости.

Малогабаритный, легкоуправляемый дрон может быть использован для оценки состояния дорожного покрытия, выявления правонарушений, контроля энергетического оборудования, обнаружения утечки газов, а также в условиях чрезвычайных ситуаций, аварий и стихийных бедствий, указывает компания.

Дрон передает сигнал в режиме реального времени на расстоянии до 10 километров. Скорость его полета составляет 100 километров в час. Время работы на одной подзарядке – около часа, что позволяет проводить мониторинг на значительном удалении от пункта управления.

Orion-Drone также не требует специально подготовленной площадки для запуска, а при потере сигнала от оператора автоматически возвращается на точку взлета.