В Иркутске до конца года заработает навигационная лазерная станция "Точка"

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Новейшая высокопроизводительная навигационная лазерная станция нового поколения "Точка" заработает в Иркутске до конца 2018 года и расширит российскую сеть лазерной дальнометрии, сообщил РИА Новости представитель научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения".

"В настоящее время лазерная станция "Точка" разработана, изготовлена и прошла тестовые испытания. Установлена она будет в Иркутске до конца года", – отметил он.

В настоящее время для поддержки и координатного обеспечения навигационных и геодезических спутников используются российские лазерные станции типа "Сажень-ТМ", которые уже включены в глобальную сеть международной службы лазерной дальнометрии (International Laser Ranging Service, ILRS), насчитывающую 45 станций по всему миру.

"Точность и производительность измерений на "Точке" будет почти на порядок выше, причем как в ночных, так и в дневных условиях. Этого удалось достигнуть за счет автоматизации алгоритма проведения сеансов измерений и применения высокочастотных пикосекундных лазеров. Впервые в "Точке" реализованы дополнительные возможности – технология лазерных измерений псевдодальности и определения расхождения шкал времени удаленных эталонов частоты и времени, а также технология согласованных радио-лазерных измерений для калибровки радиоканалов в целях обеспечения высокоточной навигации в системе ГЛОНАСС", – отметил специалист НПК "СПП".

По его словам, станции типа "Точка" не заменят "Сажень-ТМ" по всему миру, а будут дополнять их работу с упором на российские навигационные спутники "Глонасс".

"Начиная с самого первого навигационного аппарата системы ГЛОНАСС, запущенного в 1982 году, на всех спутниках российской, американской, европейской и китайской ГНСС (на данный момент это более 100 аппаратов) установлены лазерные отражатели. Один лазерный дальномер единовременно может работать только по одному спутнику (расходимость лазерного луча – 10-30 угловых секунд), поэтому "Точки" могут работать как на новых пунктах, так и на тех же пунктах, что и станции "Сажень-ТМ", но с упором на навигационные спутники, в то время, как системы "Сажень-ТМ" смогут получать больше данных о геодезических космических аппаратах для улучшения точности геоцентрической системы координат и геодезических координат измерительных станций ГНСС", – уточнил специалист.

Он подчеркнул, что уникальные решения, реализованные на лазерной станции "Точка", позволяют обеспечить субмиллиметровую точность измерений дальности навигационных спутников как по случайной, так и по систематической составляющим при производительности в 2,5 минуты на сеанс с учетом перенацеливания и угловой калибровки по звездам.