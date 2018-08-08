Ростех создаст уникальную "всевидящую" нанокамеру двойного назначения

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" создает миниатюрную не имеющую аналогов в мире камеру, способную работать сразу в нескольких спектральных диапазонах: от ультрафиолетового до инфракрасного, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) приступил к выращиванию двухмерных наноструктур. Эта технология позволит уменьшить габариты тепловизионной аппаратуры в 3-4 раза и создать комбинированные фотосенсоры, способные видеть сразу в нескольких спектральных диапазонах: от ультрафиолетового до инфракрасного. Аналогов технологии получения таких сенсоров в мире не существует", — сказали в Ростехе.

Как отметил исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко, использование наноструктур позволяет совместить в одной камере функции нескольких устройств – телевизионной камеры, тепловизора и ультрафиолетовой камеры.

"Универсальность и компактные размеры делают такое устройство очень функциональным и удобным для применения в самых разных сферах. В первую очередь, это новое слово в оснащении беспилотников, которые получат на борт одну легкую и эффективную камеру вместо нескольких. С ее помощью можно успешно вести поисковые операции в условиях плохой видимости, например, при пожаре или в тумане, в густой растительности. Востребованными такие камеры будут и в сфере мониторинга энергетических объектов, где инфракрасный и ультрафиолетовый спектры позволят обнаружить повреждение изоляции и нарушение проводимости. Это уникальная технология, аналогов у которой сегодня в мире нет", — сказал Евтушенко, слова которого привели в пресс-службе.

В свою очередь первый заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию холдинга "Швабе" Сергей Попов добавил, что наноструктуры обещают настоящий технологический прорыв не только в фотосенсорике, но и микроэлектронике, микросистемной технике и других областях современной науки и техники.

В настоящее время телевизионный и тепловизионный каналы активно применяются в составе прицельных оптико-электронных систем, с помощью которых осуществляется поиск целей и наведение на них управляемого и неуправляемого вооружения. Применение таких камер в прицельных комплексах позволит существенно снизить их габариты и увеличить эффективность. Кроме того, такие камеры могут быть использованы в перспективной экипировке военнослужащих для выполнения боевых задач в условиях ограниченной видимости.