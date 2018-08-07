МТС запустил терминал для выдачи sim-карт с идентификацией личности

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил в городе Иннополис (Татарстан) свой первый терминал для выдачи sim-карт с технологией распознавания личности, до конца года установит их около 100 в десятках городов на территории вокзалов, аэропортов, гостиниц и торговых центров, говорится в сообщении компании.

Устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи, уточняется в сообщении.

Для получения sim-карты пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает sim-карту. Время оформления занимает несколько минут, отмечает компания.

В настоящее время получить sim-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ. В будущем устройство сможет выдавать sim-карты иностранным гражданам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.

МТС не первый год развивает автоматические системы продажи sim-карт. Первая версия терминалов для выдачи sim-карт МТС появилась в 2016 году, они позволяли выдавать только дополнительную sim-карту действующим абонентам оператора. Сегодня более 30 подобных устройств работают в Москве, Московской и Калужской областях, а также на Дальнем Востоке. Новые терминалы могут выдавать sim-карты МТС новым абонентам.

ДРУГИЕ ОПЕРАТОРЫ

МТС не первым установил подобный терминал. Tele2 в июне запустила в аэропорту "Внуково" симкомат с биометрической идентификацией. Терминал позволяет идентифицировать потенциального абонента: сканирует паспорт, встроенная 3D-камера сравнивает фотографию с лицом будущего абонента, а специальный модуль распознает текстовую информацию и заполняет поля договора об оказании услуг.

Как рассказали в пресс-службе Tele2, на следующей неделе оператор планирует установить еще один симкомат в аэропорту "Домодедово", в ближайшее время они также появятся в "Шереметьево", а также на пяти станциях московского метро: "Пушкинской", "Арбатской", "Комсомольской", "Курской" и "Павелецкой".

В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") сообщили, что компания анализирует возможность установки подобных аппаратов.

"Мегафон" изучал практику использования симкоматов, сказали в пресс-службе оператора. "Данный формат мобильного ритейла позволяет снизить издержки и повысить проникновение сети в труднодоступных и популярных локациях. В мировой практике симкоматы используются как дополнительные каналы продаж и обслуживания. Текущее законодательство позволяет использовать симкоматы при выполнении требования по идентификации абонентов", — отметили в "Мегафоне".