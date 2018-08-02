Директор по информационной безопасности Facebook заявил об отставке

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил, что уйдет в отставку 17-го августа.
"Моим последним днем в Facebook станет 17-е августа, и хотя я более не буду иметь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями там, я рад, что есть так много преданных, вдумчивых и умелых людей, которые продолжат решать эти проблемы", — написал Стамос на своей странице в Facebook.
Ранее глава сети Марк Цукерберг заявлял, что его компания использует технологию искусственного интеллекта (AI), чтобы удалять фейковые аккаунты, ответственные за значительную часть ложных новостей и дезинформации на Facebook.