Директор по информационной безопасности Facebook заявил об отставке

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил, что уйдет в отставку 17-го августа.

В марте газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник сообщала, что Стамос собирается уйти в отставку на фоне внутренних разногласий о роли социальной сети в борьбе с распространением дезинформации. Как отмечало издание, Стамос долгое время выступал за "расследование и раскрытие российской активности в Facebook", что зачастую "вызывало ужас" у других топ-менеджеров компании.

"Моим последним днем в Facebook станет 17-е августа, и хотя я более не буду иметь удовольствия работать бок о бок с моими друзьями там, я рад, что есть так много преданных, вдумчивых и умелых людей, которые продолжат решать эти проблемы", — написал Стамос на своей странице в Facebook.

Ранее глава сети Марк Цукерберг заявлял, что его компания использует технологию искусственного интеллекта (AI), чтобы удалять фейковые аккаунты, ответственные за значительную часть ложных новостей и дезинформации на Facebook.