РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Технологии

"Лаборатория Касперского" выявила угрозы в каршеринговых приложениях

(обновлено: 13:57 31.07.2018)
02080
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкран навигатора в автомобиле сервиса Яндекс.Драйв. Архивное фотоЭкран навигатора в автомобиле сервиса Яндекс.Драйв. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Каршеринговые приложения содержат потенциальные угрозы кибербезопасности, которые могут позволить злоумышленникам получить доступ к аккаунту пользователя, ездить за чужой счет или угнать автомобиль, показало исследование "Лаборатории Касперского".

Сотрудник компании Google на презентации сервиса Android Pay. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обнаружен новый способ кражи денег у владельцев гаджетов с Android
В ходе исследования специалисты компании проверили безопасность 13 приложений для каршеринга, разработанных различными производителями со всего мира.

"В результате эксперты обнаружили, что все протестированные сервисы содержат в себе ряд потенциальных угроз кибербезопасности. Получив несанкционированный доступ к аккаунту, злоумышленники могут ездить на автомобиле за чужой счет, угонять транспортное средство, разбирать его на запчасти или отслеживать передвижения пользователя. Вероятен даже такой сценарий, при котором украденные персональные данные будут распространяться на черном рынке за отдельную плату", — говорится в сообщении "Лаборатории Касперского" по результатам исследования.

По данным "Лаборатории Касперского", мошенники уже занимаются продажей аккаунтов каршеринговых служб. "Спрос на подобный товар существует среди тех, кто не имеет водительского удостоверения или кому службы безопасности приложений отказали в регистрации", — отмечается в сообщении.

"В результате нашего исследования, мы пришли к выводу о том, что сегодня в большинстве своем приложения для каршеринга ещё не полностью готовы противостоять вредоносным программам. Пока мы не выявили случаев изощрённых кибератак на эти сервисы, ценность которых, однако, уже осознают киберпреступники. Существование соответствующих предложений на чёрном рынке демонстрирует, что у разработчиков не так много времени для устранения обнаруженных уязвимостей", — приводятся в сообщении слова антивирусного эксперта "Лаборатории Касперского" Виктора Чебышева.

"Лаборатория Касперского" уведомила разработчиков приложений о выявленных уязвимостях.

Список потенциальных угроз

Экран смартфона
© Flickr / Sam Azgor
Обнаружен вирус, ворующий данные большинства популярных мессенджеров
"Лаборатория Касперского" называет несколько потенциальных киберугроз, обнаруженных в каршеринговых приложениях.

В частности, одна из них — отсутствие защиты от атак типа "человек посередине". В случае возникновения подобного киберинцидента пользователь считает, что он подключен к легитимному сервису, однако трафик фактически перенаправляется через сайт злоумышленников, позволяя им собирать любые личные данные, введенные жертвой (логин, пароль, PIN-код и так далее).

Потенциальной угрозой также является отсутствие защиты от обратной разработки. В этом случае киберпреступники могут понять, как приложение работает, и найти уязвимость, которая позволит им получить доступ к серверной инфраструктуре.

Еще одна потенциальная угроза — отсутствие в приложении методов, которые позволяют обнаружить предоставление устройством прав суперпользователя. Такие права открывают практически безграничные возможности перед злоумышленниками, получившими доступ к гаджету, отмечает компания.

Потенциальную угрозу также представляет отсутствие защиты от наложения экранов приложений. Подобная уязвимость позволяет вредоносным приложениям отображать фишинговые окна и похищать учетные данные пользователя.

"Менее половины приложений требуют от пользователя введения надежного пароля, что означает: в большинстве случаев киберпреступники могут атаковать жертву с помощью простого сценария подбора PIN-кода", — отмечается в сообщении.

Как защититься

Генеральный директор антивирусной компании Доктор Веб Борис Шаров
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Доктор Веб"
Гендиректор "Доктор Веб": пользователям интернета надо опасаться самих себя
Эксперты "Лаборатории Касперского" советуют пользователям каршеринговых приложений придерживаться следующих правил: не оставлять в открытом доступе номер телефона и адрес электронной почты; завести для оплаты каршеринга отдельную банковскую карту и не хранить на ней больше денег, чем необходимо; вовремя обновлять операционную систему устройств и установить проверенное защитное решение на устройство.

Кроме того, если каршеринговый сервис неожиданно присылает sms-сообщение с PIN-кодом от аккаунта, необходимо сообщить об этом в службу безопасности и отвязать от этого аккаунта банковскую карту.

Комментировать
Технологии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена