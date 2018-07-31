В России создана сталь, которая вдвое увеличит срок службы нефтепроводов

МОСКВА, 31 июл ‒ РИА Новости. Новый сплав стали для нефтепроводов, позволяющий снизить экологические риски нефтедобычи, разработали ученые НИТУ "МИСиС" совместно с ПАО "Северсталь" и ЦНИИЧермет имени И.П. Бардина.

Как пояснили в пресс-службе НИТУ "МИСиС", речь идет о новой технологии получения рулонного проката для производства коррозионностойких промысловых труб с повышенными эксплуатационными характеристиками. Уже в этом году разработчики намерены получить международный патент, а в будущем планируют выдавать гарантию минимум на двукратное увеличение срока эксплуатации труб, полученных с использованием разработанной технологии.

По словам экспертов, необходимость разработки новых сортов стали обусловлена особенностями технологии разработки нефти на российских месторождениях, так как действующие нефтепромысловые трубы работают в условиях постоянного контакта с коррозионноактивной водоэмульсионной смесью нефти и концентрированных солевых растворов. Из-за суровых условий срок службы труб составляет около двух лет, что может приводить к непрогнозируемым авариям на нефтепромыслах.

В настоящее время разработано несколько перспективных концепций стали, проведена серия экспериментальных плавок и выплавка опытной партии на предприятиях "Северстали". Образцы нового сплава "Северкор" успешно прошли коррозионные испытания. Кроме того, готовится к запуску полномасштабные опытно-промысловые испытания трубопровода из новой стали на западносибирских нефтяных месторождениях.

"Наша технология производства проката для изготовления прямошовных нефтепромысловых труб обеспечивает их повышенную коррозионную стойкость и хладостойкость", – отметил один из разработчиков проекта, научный сотрудник НИТУ "МИСиС" Александр Комиссаров. По его словам, основная задача заключалась в разработке новых схем легирования (добавления в состав материалов примесей для улучшения свойств основного материала), обеспечивающих необходимый структурно-фазовый состав стали при производстве рулонного и листового проката.

Чтобы получить необходимые свойства, ученые рассчитали условия комплексного микролегирования расплава стали такими элементами, как хром, медь и никель. Ученые пояснили, что введение этих металлов в жидкую сталь позволяет регулировать состав коррозионно-активных неметаллических включений в стали, тем самым уменьшая их негативное влияние на ее свойства.

По оценкам разработчиков, новая марка стали "Северкор" позволит существенно снизить экологические риски и эксплуатационные затраты при добыче нефти, в том числе на труднодоступных месторождениях Западной Сибири, где ремонт и замена труб осложнены условиями их доставки, а состав углеводородного сырья обуславливает повышенный уровень коррозионного износа. Кроме того, изготовление труб сварным способом поможет снизить их стоимость и повысить эффективность нефтедобычи.

"Высокие требования к чистоте стали и однородности структуры в совокупности с уникальной концепцией легирования потребовали решения сложных, отчасти противоречивых технологических задач", ‒ рассказал старший менеджер дирекции по техническому развитию и качеству ПАО "Северсталь" Евгений Федотов, добавив, что результаты лабораторных испытаний показали, что удалось найти верное решение.