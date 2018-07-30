В работе Telegram в ряде стран произошел сбой

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пользователи Telegram из разных стран мира сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 20.00 мск. О проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Италии, России, Румынии, Латвии, Хорватии, Греции, Чехии, Бельгии, Испании, Швеции, США, Ирана и других. Больше всего жалоб приходится на проблемы с соединением с сервером (43%), отправку или получение сообщений (40%), с входом в свой аккаунт (16%).

Последний крупный сбой в работе Telegram, с которым столкнулись пользователи Telegram из нескольких стран, произошел 22 июля.