МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Попавшие в поисковую выдачу "Яндекса" данные Google Docs не запрещены для индексации, заявили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Ранее в пятницу газета РБК сообщила, что данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче "Яндекса". В частности, в расширенном поиске доступны документы пользователей по запросам "график" и "зарплата". В начале июля также выяснилось, что документы, хранящиеся в Google Docs, индексируются "Яндексом". В "Яндексе" тогда поясняли, что документы из Google Docs могут выдаваться в поиске в случае, если интернет-страницы не защищены паролем или открытый доступ к ним не запрещен администратором сайта в файле robots.txt.

Как заявили в "Яндексе" в пятницу, попавшие в поисковую выдачу документы не запрещены для индексации.

"На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации", — сказали в пресс-службе.