Москва заняла первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг

ГОРКИ, 23 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил мэра Москвы Сергея Cобянина с лидерством российской столицы в рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг горожанам.

Как сказал Медведев на встрече с Собяниным, в последнее время Москва достигла значительных успехов в развитии электронных сервисов, что и привело к первому месту в рейтинге ООН.

"Это признание того, что было сделано за последние годы… Это очень хороший результат, потому что победить другие города в этом соревновании дорогого стоит, это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание", — сказал Медведев.

Собянин отметил, что в рейтинге участвовало 40 городов, на что Медведев уточнил, что речь идет о мировых столицах.

Мэр Москвы напомнил, что в городе работает система вовлечения горожан в управление столицей – "активный гражданин", где зарегистрированы 2 миллиона человек. Кроме того, по словам Собянина, горожане сами контролируют систему оказания услуг с помощью портала "Наш город", где насчитывается более одного миллиона участников.

Медведев назвал указанное направление важным. "Потому что оно носит не абстрактный характер, вот, там какие-то новые электронные возможности используют, еще что-то делают такое модное. Самое главное, что это вошло в ткань жизни города, самое главное, что этим пользуются, и пользуются, как вы справедливо сказали, миллионы москвичей", — сказал премьер-министр.

"Эти возможности желательно и дальше развивать, а, во-вторых, я думаю, что с учетом этого опыта, в рамках деятельности наших структур, которые занимаются продвижением мирового опыта, нужно будет посмотреть на то, чтобы опыт Москвы использовать и тиражировать в других регионах, тем более что он получил оценку со стороны такой крупнейшей мировой организации, как ООН. Так что будем это делать", — сказал Медведев.

Собянин со своей стороны отметил, что столичное руководство в этом вопросе открыто для других городов.