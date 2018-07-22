Разработана технология мгновенной зарядки для iPhone

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии разработали уникальную технологию мгновенной зарядки для смартфонов, пишет ABC News.
Новая разработка предполагает замену батареи iPhone на специальное устройство, которое имеет особые датчики, отвечающие за получение и распределение энергии.
Сейчас специалисты пытаются выяснить насколько устройство безопасно для пользователей. Позже они приступят к его настройке на работу с другими смартфонами.
Ранее аналитики спрогнозировали исчезновение iPhone X и iPhone SE с рынка после предстоящего выхода трех новых моделей смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus.