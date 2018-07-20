Названы самые опасные приложения для смартфонов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Эксперты компании Appthority, специализирующейся на кибербезопасности, составили перечень наиболее опасных мобильных приложений.

Так, наименее безопасными программами для устройств на базе iOS и Android стали WhatsApp и Facebook Messenger.

Кроме того, специалисты предостерегли поклонников продукции Apple от использования приложения Waze, а владельцев Android-смартфонов — от загрузки мессенджера Telegram.

В большинстве включенных в антирейтинг программ были обнаружены утечки данных или другие подозрительные действия.

Отмечается, что в список "опасных" приложений попали в основном мессенджеры, приложения социальных сетей и сервисов знакомств.