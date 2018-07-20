WhatsApp ограничит переадресацию сообщений

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Популярный мессенджер WhatsApp решил ограничить переадресацию сообщений в связи с распространением фейковых новостей в Индии, которые привели к трагической гибели большого числа граждан страны в ряде ее регионов, говорится в сообщении мессенджера.

WhatsApp напоминает, что несколько лет назад в мессенджер была добавлена функция, которая позволяет пересылать сообщение сразу в несколько чатов.

"Сегодня мы запускаем тестирование ограничения переадресации сообщений, которое будет применяться ко всем, кто использует WhatsApp. В Индии, где люди пересылают больше сообщений, фотографий и видеороликов, чем в любой другой стране мира, мы также попробуем ограничить число одновременно используемых для пересылки чатов пятью штуками и удалим кнопку мгновенной пересылки рядом с мультимедийными сообщениями", — отмечается в сообщении.

В начале июля правительство Индии потребовало от владельцев популярного мессенджера WhatsApp принять немедленные меры, чтобы остановить распространение фейковых новостей, послуживших причиной трагической гибели большого числа граждан страны в ряде ее регионов. В Индии в последние месяцы были зафиксированы случаи линчевания ни в чем не повинных граждан, ставшие следствием значительного числа безответственных и опасных сообщений в WhatsApp, содержащих слухи и провокации. В частности, на телефоны граждан через WhatsApp стали приходить ложные сообщения о якобы имевших место похищениях детей, убийствах и изнасилованиях.

По данным издания Tech Crunch, мессенджером WhatsApp пользуются более 1,5 миллиарда пользователей. Компания принадлежит Facebook.