Mastercard внедрит в России SelfiePay и "умные" примерочные

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Международная платежная система Mastercard надеется усилить присутствие на российском рынке благодаря внедрению финансовых и технологических новинок: подтверждению онлайн-покупок с помощью биометрии, "умных" примерочных в магазинах одежды и бесконтактной системы прохода на стадион.

"Россия – одна из наиболее восприимчивых к инновациям стран. Mastercard работает на российском рынке более 20 лет и приносит самые передовые мировые решения", — рассказал глава российского офиса компании Алексей Малиновский на открытии инновационного пространства Mastercard в Москве.

Он пояснил, что появление такого центра направлено на расширение присутствия в России и развитие партнерства с банками и технологическими компаниями.

В числе платежных новинок Mastercard представил сервис SelfiePay, пилотировать который компания начнет уже в ноябре этого года, а полномасштабно использовать — в следующем году. С его помощью подтвердить онлайн-покупку клиент сможет, моргнув в камеру мобильного устройства.

Кроме того, Mastercard продемонстрировала "умную" примерочную, которая скоро может появиться в российских магазинах одежды. Кликая на зеркало в такой примерочной, человек сможет отправить просьбу сотруднику магазина принести одежду другого размера и цвета, а также представить, как выбранная вещь будет выглядеть при другом освещении.

Среди других новинок бесконтактных технологий, которые представила компания, проход на футбольный стадион или территорию университета с помощью мобильного телефона, на котором установлено приложение Mastercard.