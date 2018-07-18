В сети МТС произошел сбой

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сеть МТС, крупнейшего российского сотового оператора, работает в штатном режиме, однако ранее некоторые пользователи в течение нескольких минут действительно могли столкнуться с проблемами из-за перенастройки оборудования компании, заявили РИА Новости в пресс-службе оператора.

Ранее на сайте downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, пользователи из России около 10.00 мск жаловались на сбои в работе сети МТС.

"Никакого сбоя не было! Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут в связи с перенастройкой оборудования. Сеть работала и работает в штатном режиме", — сказал представитель компании.

МТС — первый по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец первого квартала 2018 года компания обслуживала 78,1 миллиона пользователей. АФК "Система" владеет 52,8% оператора (доля эффективного участия — 50,004%), в свободном обращении находится 47,2% акций.