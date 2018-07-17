Цифровой детокс: треть россиян отказываются от гаджетов в отпуске

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Треть российских туристов предпочитают проводить свой отпуск в "цифровом детоксе" — полном отказе от коммуникационной техники, говорится в исследовании Hi-Tech Mail.Ru Group, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Идею такой релаксации (отказ от использования техники в отпуске — ред.) поддержали 29% респондентов, отвергли 26%. Остальные 46% склонились к варианту "идея хорошая, но я вряд ли ее поддержу", — отмечается в сообщении.

Смартфоном в отпуске ограничиваются 45% респондентов. Для фото- и видеосъемки 40% туристов выбрали фотоаппараты, снимать только на смартфоны планируют 38% опрошенных.

Наиболее популярные фотоаксессуары среди туристов — это селфи-палка (ее возьмут в отпуск 17% респондентов) и чехол для съемки под водой (10% респондентов). Видео- и экшн-камеры понадобятся 16% туристов, а дроны – 6%. При этом больше половины опрошенных вообще не планируют использовать в отпуске дополнительные приспособления подобного рода.

Однако почти половина респондентов не намерена размещать результаты съемок в свободном доступе, еще 18% выложат их только в личных альбомах. Лишь 14% собирается выкладывать более двух фотографий в день.

Самым популярным приложением среди туристов стали географические карты: ими будут пользоваться 67% опрошенных. При этом 57% респондентов станут применять и навигатор. Почтовое приложение в отпуске необходимо 56% опрошенным, мессенджеры – 49%, соцсети – 42%, переводчики и разговорники – 38%. Для покупки билетов использовать приложения планируют 23% респондентов, а для бронирования отелей — 21%.

В опросе Hi-Tech Mail.Ru участвовали более 6 тысяч человек.