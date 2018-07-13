WhatsApp введет новую пометку для сообщений

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. WhatsApp позволит пользователям помечать сообщения как прочитанные, не открывая приложение, пишет WaBetaInfo.

Разработчики ожидают, что нововведение позволит пользователям быстрее избавляться от спама и ненужных сообщений, а также упростит общение в групповых чатах. В настоящий момент уведомления мессенджера предлагают только возможность быстрого ответа.

По информации портала, новая функция появится при следующем обновлении приложения, сейчас ее можно увидеть в бета-версии.

Ранее WhatsApp ввел пометку "пересланное сообщение", которая позволяет идентифицировать отправителя и служит для борьбы с фейками. Кроме того, в конце июня разработчики приложения добавили функцию создания каналов, как в мессенджере Telegram.