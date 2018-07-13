Названы самые ненадежные смартфоны

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Смартфоны компании Samsung оказались самыми ненадежными устройствами на базе Android, следует из отчета компании по обеспечению безопасности данных Blancco.

Специалисты Blancco составили антирейтинг смартфонов за первый квартал 2018 года, который возглавили устройства Samsung. Исследователи оценили число неполадок в телефонах южнокорейской компании почти в 27,5 процента.

Второе место в списке самых ненадежных устройств на базе Android заняли телефоны Xiaomi с 14 процентами сбоев, а третье — смартфоны от Motorola с антирейтингом более 9,5 процента. Четвертое и пятое место поделили устройства компаний Huawei и InFocus.

Среди продуктов компании Apple самыми проблемными были признаны iPhone 6 и iPhone 6s. Отмечается, что эти смартфоны нередко имеют неполадки с работой сенсора, а также с подключением к Wi-Fi и Bluetooth.