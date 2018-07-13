В Израиле разработали технологию зарядки электромобиля за десять минут

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Десятиминутную зарядку для электрических автомобилей разработала израильская стартап-компания Chakratec, предложив свою версию зарядной станции, сообщает портал научных инноваций ISRAEL21c.

Как говорится в статье, Chakratec привлечена General Motors к выполнению поставленной концерном задачи запустить 20 моделей электромобилей к 2023 году.

Отмечается, что каждый производитель озабочен "дорожной картой" электромобиля, ключевой вопрос которой — время, необходимое для зарядки. Даже на самых лучших заправочных станциях требуется минимум 40 минут, чтобы пополнить разряженную батарею. Для водителей, привыкших проводить на автозаправке пять минут, это слишком медленно. Сократить время зарядки аккумулятора до 10 минут для них звучит как научная фантастика.

Между тем генеральный директор Chakratec Илан Бен-Давид утверждает, что решение его компании предназначено для любого электромобиля текущего поколения, ими могут воспользоваться обычные автозаправки, действующие на дорогах — надо лишь установить на них изобретенные Chakratec зарядные станции с использованием маховика, преобразующего кинетическую энергию в электричество.

"Только нынешние "хранилища электричества" не являются экологически чистыми и довольно быстро выходят из строя, как батарейки в телефоне или ноутбуке" — цитирует издание Бен-Давида. Зарядная станция на основе технологии Chakratec, напротив, может работать до 20 лет и будет в разы дешевле в эксплуатации, утверждает он.

Дискуссионным остается вопрос, должна ли быстрая зарядка быть спонтанной – как обычная заправка, когда водители останавливаются при необходимости, или управляемой услугой. Бен-Давид, будучи последовательным сторонником второго варианта, предложил вместе с технологией 10-минутной заправки простую схему – она позволяет владельцам электромобиля установить определенное время зарядки через мобильное приложение.

Израильский стартап уже начал предлагать свои услуги в Европе, отмечается в заметке.