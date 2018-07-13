В Израиле разработали технологию зарядки электромобиля за десять минут

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Десятиминутную зарядку для электрических автомобилей разработала израильская стартап-компания Chakratec, предложив свою версию зарядной станции, сообщает портал научных инноваций ISRAEL21c.
Отмечается, что каждый производитель озабочен "дорожной картой" электромобиля, ключевой вопрос которой — время, необходимое для зарядки. Даже на самых лучших заправочных станциях требуется минимум 40 минут, чтобы пополнить разряженную батарею. Для водителей, привыкших проводить на автозаправке пять минут, это слишком медленно. Сократить время зарядки аккумулятора до 10 минут для них звучит как научная фантастика.
Между тем генеральный директор Chakratec Илан Бен-Давид утверждает, что решение его компании предназначено для любого электромобиля текущего поколения, ими могут воспользоваться обычные автозаправки, действующие на дорогах — надо лишь установить на них изобретенные Chakratec зарядные станции с использованием маховика, преобразующего кинетическую энергию в электричество.
"Только нынешние "хранилища электричества" не являются экологически чистыми и довольно быстро выходят из строя, как батарейки в телефоне или ноутбуке" — цитирует издание Бен-Давида. Зарядная станция на основе технологии Chakratec, напротив, может работать до 20 лет и будет в разы дешевле в эксплуатации, утверждает он.
Израильский стартап уже начал предлагать свои услуги в Европе, отмечается в заметке.