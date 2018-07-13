ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 июл – РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил юристам проверить, насколько городской администрации законно иметь действующий канал в мессенджере Telegram, сообщили РИА Новости в мэрии.

"По поручению мэра Сергея Надсадина сейчас юридическая служба мэрии проводит проверку по факту законности функционирования заблокированного Роскомнадзором мессенджера органа местного самоуправления. До ее окончания в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска решили придать (каналу – ред.) статус неофициального", — сказали в мэрии.

На утро пятницы у неофициального канала Южно-Сахалинска 709 подписчиков.

Роскомнадзор с середины апреля осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Представители Telegram подали апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.