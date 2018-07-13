"Яндекс" получил разрешение на выпуск собственного смартфона в России

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Компания "Яндекс" получила разрешение на ввоз смартфона собственного производства в Россию, свидетельствует запись на сайте Евразийской экономической комиссии.

При этом сама компания еще не представляла аппарат публике.

Согласно информации портала, официальное наименование товара — "Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки "Яндекс". Его модели присвоен номер YNDX-000SB. В качестве изготовителя на сайте указано АО Yandex Services AG с адресом в швейцарском городе Люцерне.

Ранее компания начала продажи "умной" колонки "Яндекс.Станция" на базе голосового помощника "Алиса". Станция проигрывает музыку, находит видео и транслирует его на телевизоре, ее также можно попросить сообщить новости, завести будильник или рассказать сказку.