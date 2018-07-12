Европейские пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ряд европейских пользователей Facebook столкнулись со сбоями в работе соцсети, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации сайта, технические неполадки в соцсети в основном наблюдаются в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Италии, Испании и ряде других европейских стран.

Одна из крупнейших социальных сетей Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).