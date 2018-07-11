"Яндекс" планирует создавать "умные дома" на базе "Яндекс.Станции"

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. "Яндекс", во вторник начавший продажи своего первого устройства — "умной" колонки "Яндекс.Станция", планирует в перспективе создание на ее базе системы "умного дома", рассказал РИА Новости директор по экспериментальным продуктам "Яндекса", генеральный конструктор "Яндекс.Станции" Константин Круглов.

"Яндекс" во вторник начал продажи своего первого устройства – "умной" колонки "Яндекс.Станция" на базе голосового помощника "Алиса". Станция играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре. К голосовому помощнику можно обращаться с поручениями: например, попросить ее рассказать новости, показать фильм, завести будильник или рассказать сказку. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому "Алиса" услышит пользователя даже с другого конца комнаты.

В первый день продаж к магазину компании выстроилась очередь, первая партия устройств была распродана за несколько часов, до окончания работы магазина. Предзаказы на следующую партию стартуют 11 июля.

"Умный дом" от "Яндекса"

По словам Круглова, "Яндекс" планирует расширять функционал "Станции", в частности – создавать на ее базе систему "умный дом", такая возможность потенциально уже заложена в устройстве. "Это будет, и очень скоро (применение для "умного дома" — ред.). Потенциально эта возможность уже в ней есть", — сказал Круглов.

По его словам, сейчас сложность заключается в том, что в России нет экосистемных игроков, которые бы могли каждый дом сделать умным. Он отметил, что в этом сильное отличие от США, где существует система "умных домов", и когда там выходили аналогичные устройства, они интегрировались с существующими "умными домами".

"У нас другая история: нам нужно "умный дом" строить вокруг нашего устройства. То есть мы входим сначала в дом с устройством, а вокруг него уже строим "умный дом". То есть это другой путь, и мы этот путь ведем по-своему. Но у нас это в планах", — сказал представитель "Яндекса", добавив, что сейчас "Яндекс" ведет переговоры с различными потенциальными партнерами на предмет построения "умного дома".

В то же время, отметил Круглов, в "Яндекс.Станции" уже сейчас есть небольшие элементы "умного дома" — в части домашней безопасности. В частности, "Яндекс.Станцию" можно интегрировать с системой безопасности "Гольфстрим", и, например, просить "Алису" включить сигнализацию или вызвать полицию.

"В ближайшее время мы будем развивать другие устройства "умного дома" — например, включение света, кондиционера, микроволновых печей и так далее. То есть сейчас это "умный дом" в части безопасности, а в ближайшее время будут появляться и более широкие возможности", — пообещал генеральный конструктор "Яндекс.Станции".