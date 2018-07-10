Аналитики спрогнозировали исчезновение iPhone X с рынка

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Apple снимет с производства iPhone X и iPhone SE, считают аналитики BlueFin Research.

По их мнению, после выхода трех новых моделей смартфонов iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus в наличии на рынке iPhone X и iPhone SE не будет никакого смысла.

Как отмечают специалисты, флагманами компании станут модели iPhone 11 и iPhone 11 Plus, поэтому для них iPhone X будет конкурентом. Субфлагманский сегмент займет iPhone 9, а более бюджетную нишу — седьмая и восьмая модели смартфона от Apple, что также лишает смысла производство модели SE.

За последние два квартала 2018 года Apple намерена выпустить около 91 миллиона смартфонов последних трех моделей. Выпуск еще 92 миллионов запланирован на первую половину 2019 года.

В прошлом месяце аналитики банка Morgan Stanley спрогнозировали цены на новые модели смартфонов от Apple. Так, по их мнению, цена на новый флагман компании будет колебаться в диапазоне от 999 до 1099 долларов.