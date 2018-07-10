В центре Москвы выстроилась очередь за "умными колонками" Яндекса

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Очередь выстроилась во вторник у магазина Яндекса на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы из-за начала продаж "умной колонки" — устройства, предназначенного, как заявляют в компании, для облегчения и усовершенствования жизни человека, передает корреспондент РИА Новости.

Примерно за час до открытия магазина на улице перед ним стояло несколько десятков человек.

"Яндекс" во вторник с 10.00 мск начинает продажи "Яндекс.Станции" на базе голосового помощника "Алиса" в своем фирменном магазине. Это первое устройство, разработанное в компании. Станция играет музыку, находит видео и показывает его на телевизоре. К голосовому помощнику можно обращаться с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь. Станция оснащена матрицей из семи микрофонов, поэтому "Алиса" услышит пользователя даже с другого конца комнаты.