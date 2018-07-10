ОКБ Мясищева получило патент на многофункциональный стратосферный самолет

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) Мясищева разработало и получило патент на многофункциональный дозвуковой самолет М-60, способный выходить в стратосферу, заявил РИА Новости генеральный конструктор ОКБ Александр Архипов.

В СССР разрабатывался самолет с таким же названием, однако планировалось, что этот проект будет межконтинентальным бомбардировщиком с ядерным двигателем, однако теперь это название получил новый проект ОКБ Мясищева.

"В рамках научно-исследовательской работы "Прогресс-Аэро" мы разработали проект дозвукового стратосферного самолета М-60, максимальная скорость которого – 0,8 маха, то есть где-то 850 километров в час. Сегодня у нас есть все патенты на данный самолет, машина прошла полный цикл продувок (аэродинамических испытаний для исследования устойчивости и управляемости авиатехники при различных режимах полета — ред.) в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского", — сказал Архипов.

Он пояснил, что М-60 может использоваться как грузопассажирский самолет, пассажирский или как самолет-разведчик. По его словам, вместительность салона в пассажирской версии составит 400 кресел.

Собеседник агентства отметил, что в новой машине специалистам Мясищева удалось реализовать ряд новых технических решений, в том числе несущий фюзеляж (концепция при которой сам фюзеляж используется для создания подъемной силы в различных режимах полета), прямое крыло и расположение двигателей в верхней части самолета. Кроме того, М-60 отличает от аналогов поперечное сечение планера овальной формы, которое позволяет разместить в самолете негабаритные грузы или большее число пассажиров.

Генконструктор Мясищева уточнил, что М-60 является инициативной разработкой компании, которая ведется на собственные средства, однако с недавних пор госзаказчик начал проявлять интерес к этой машине. В то же время Архипов подчеркнул, что данная разработка не имеет ничего общего со своим "тезкой" — межконтинентальным ядерным бомбардировщиком М-60, разработку которого "Мясищев" вел еще в середине ХХ века.

"Этот самолет не имеет ничего общего с межконтинентальным ядерным бомбардировщиком, который разрабатывало наше КБ в 1950-е годы. Просто в советское время каждая тема, которая прорабатывалась у нас, получала порядковый номер. Когда проект бомбардировщика М-60 был заморожен, соответственно, "освободилась" цифра 60", — пояснил он.