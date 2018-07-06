Сбербанк подписал ряд соглашений по кибербезопасности

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Сбербанк подписал ряд соглашений в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба банка.
Кроме того, дочерняя компания Сбербанка "Безопасная информационная зона" (Bi.Zone) и министерство информационно-коммуникационных технологий Филиппин подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве в области киберпезопасности. Стороны будут сотрудничать в области повышения кибербезопасности Филиппин, реагировать на инциденты и обмениваться информацией о киберугрозах, политике и технологиях в области защиты цифрового пространства.
Waves — глобальная децентрализованная блокчейн-платформа, ориентированная на операции с пользовательскими токенами, запущенная в 2016 году. Компания создает удобную блокчейн-экосистему для пользователей, разработчиков и бизнеса.
Документы были подписаны в рамках международного конгресса по кибербезопасности.