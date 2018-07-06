Греф посоветовал, как выбирать и менять пароли

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф озвучил свои рекомендации по безопасной работе с электронной почтой и мобильными устройствами, порекомендовав выбирать двухступенчатую систему защиты, а пароли выбирать минимум шестизначные и регулярно их менять.

"Мои рекомендации: обязательно следить за паролями, регулярно их менять, не лениться, выбирать лучше двухступенчатую систему защиты, минимум шестизначные пароли и ни в коем случае не записывать эти пароли ни в какие электронные устройства. Ни в коем случае не использовать дни рождения своей жены, детей и так далее в качестве паролей, потому что эта информация хакерам абсолютно доступна", — сказал Греф журналистам в рамках Международного конгресса по кибербезопасности.

Проблема кибербезопасности продолжает оставаться одной из ключевых для российской экономики. Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей, мировой экономике — 1,5 триллиона долларов.