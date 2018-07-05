В Google прокомментировали утечку документов Docs в поисковые системы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В компании Google заявили, что сервис Docs работает корректно и является надежно защищенной площадкой для совместной работы. Соответствующее сообщение опубликовано в блоге компании.

Ранее "Яндекс" начал индексировать в поиске документы Google Docs. В некоторых случаях поисковая система выдавала контакты, пароли и документы, содержащие приватную информацию.

В сообщении указывается, что поисковые системы способны индексировать только те документы, которые сами владельцы сделали публичными. Подобная ситуация также возможна в случае, если кто-либо публикует ссылку на документ, владелец которого сделал его доступным для поиска в интернете и просмотра пользователями.

Также отмечается, что пользователи могут изменить настройки доступа к файлам и самостоятельно регулировать, что именно они хотят оставить доступным для просмотра, комментирования и редактирования другими пользователями.