Эксперт объяснил утечку данных Google Docs халатностью пользователей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи сами виноваты в выдаче своих документов из Google Docs и Google Drive в поисковой системе "Яндекса", так как при создании документа Google предлагает несколько вариантов доступа к нему, в частности, общедоступный для поиска и просмотра, пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о том, что "Яндекс" стал выдавать в поиске документы из Google Docs и Google Drive, в которых могут быть пароли и личные данные пользователей. В Group-IB заметили, что около 1:10 по московскому времени "Яндекс" перестал индексировать результаты по адресу docs.google.com — запросы по ссылке "пароли", "базы данных", "цены", "откаты" перестали выдавать ссылки на таблицы и документы.

"Это не утечка конфиденциальных данных, а банальная халатность пользователей сервисов Google Docs и Google Drive. Когда вы создаете файл в Google Drive, у вас есть несколько опций по выбору доступа к нему. Если у вас в настройках стоит галочка напротив "общедоступно для поиска и просмотра" — ваш файл может индексироваться поисковыми машинами. Google предупреждает пользователей о том, что поиск будет возможен. "Яндекс" также ничего не нарушает", — объяснил Фишман в Telegram-канале Group-IB.

В целом, компания не рекомендует пользователям делиться критичной информацией через передачу доступа, а все документы, которые выкладываются в облачные хранилища, обязательно защищать паролем — таким образом поисковики не смогут их индексировать. Для хранения паролей существуют специальные программы, которыми можно и нужно пользоваться, подчеркнул эксперт.