МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей в ночь на четверг обнаружили, что в выдачу "Яндекса" попали не защищенные настройками приватности файлы Google Docs, сообщает телеканал "360".

Яндекс начал индексировать Google-doc в результате чего, стали доступны публичные документы с паролями, контрагентами и прочей конфиденциальной информацией.



Ребята закрывайте гугл доки срочным образом, иначе информация утечет — Константин Иванов (@Charodei_Ent) July 4, 2018

​По различным запросам "Яндекс" выдавал в том числе пароли, контракты и документы с приватной информацией. Через несколько часов проблему устранили — файлы перестали отображаться в поисковой выдаче.

Представитель "Яндекса" подтвердил, что в компанию поступали жалобы на доступность файлов Google Docs. По его словам, поисковик индексирует только открытую часть интернета, так что страницы, индексация которых запрещена, в выдачу попасть не могли.

"В среду вечером в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com. Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация", — добавили в пресс-службе "Яндекса".

Многие пользователи опасаются, что из-за этой утечки у них могут возникнуть серьезные проблемы. Так, директор одного из российских рекламных агентств в беседе с "360" заявила, что появление Google Docs в "Яндексе" может угрожать ее бизнесу, поскольку ее компания хранит там всю важную информацию.

Пользователи соцсетей советуют поменять уровень приватности документов и по возможности не хранить в Google Docs особо важные личные данные.