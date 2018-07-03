Робот София "сломалась" на вопросе о Назарбаеве

АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Киборг-гиноид София не смогла ответить на вопрос, кто является президентом Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

"Можно ли конкретней?" — сказала София, когда ее спросили про главу государства в первый раз.

После того, как вопрос был задан повторно, в зале повисла тишина. София искала ответ, но не находила.

"Возможно, какая-то знаменитость", — спустя время сказала она.

Основатель венчурного китайского криптофонда AngelVest Дэвид Чен объяснил, что София отвечает на вопросы при помощи интернета.

"Заминки могут быть из-за проблем с доступом к сети", — сказал Чен.

Во вторник София выступила на форуме мэров городов стран Шелкового пути, а затем пообщалась со школьниками.

Она с легкостью ответила на вопросы о погоде, любимом цвете и настроении, однако на более сложные — не смогла.

Инвестор Дэвид Чен перед тем, как Софию "включили", рассказал подробнее о киборге.

По словам Чена, София не откажется принять гражданство Казахстана. В будущем возможно будет встроить в робота программу изучения казахского и русского языков, добавил он.

Чен заявил, что София может существовать вечно. Он напомнил, что слова Софии о том, что она захватит мир, были шуткой.

"Роботы созданы человеком. Значит, они будут служить человеку", — сказал он.

Ответы Софии на форуме были запрограммированы.

"Она может отвечать на простые вопросы. Она учится, как маленький ребенок. Примерно, по человеческим меркам, ей два года", − отметил Чен.

Он добавил, что на этой неделе запланирована встреча Софии с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В январе в Давосе на Всемирном экономическом форуме Софию спросили, что делать с коррупцией на Украине. После этого у интеллектуальной системы "сломался скрипт и подвис процессор", сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

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