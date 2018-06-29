МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Организаторы фишинговой атаки обманным путем подписывают пользователей WhatsApp на платные сервисы стоимостью в 50 долларов в месяц, сообщается в пресс-релизе компании ESET.

Потенциальной жертве приходит сообщение от пользователя из списка контактов об "акции", по которой якобы можно получить в подарок товары от известных брендов. Ссылка кажется подлинной из-за замены символа i другим, без точки.

Если пользователь переходит по ссылке, фишинговый сайт убеждается, что его открывают со смартфона и переадресует жертву на другую страницу в зависимости от страны. Там владельцу гаджета предлагают пройти анкету с четырьмя вопросами, ответы на которые не имеют значения. После этого жертве сообщают о "прохождении квалификационного отбора".

Затем пользователя просят "отправить заявку на приз" за один доллар. При этом при вводе платежных данных он подписывается на пробную версию платного сервиса. Если она не будет отменена за неделю, с банковской карты жертвы будет списано почти 50 долларов.

Специалисты ESET рекомендуют при получении подобного предложения проверить информацию о нем на сайте компании, которая якобы проводит акцию, а также уточнить у собеседника в WhatsApp, действительно ли он сам отправил эту ссылку, так как ее может распространять вредоносная программа.