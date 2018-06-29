Названы сроки появления российских аналогов турбин Siemens

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первые образцы российских газовых турбин большой мощности, которые приходится закупать за рубежом, могут появиться через три-пять лет, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

Такой срок, по словам министра, можно спрогнозировать с учетом наработок "Силовых машин" и "Ростеха".

В России не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, но пока импортируется. Отсутствие российских технологий создания больших турбин в условиях западных санкций стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens по поставкам силовых агрегатов в Крым.

Аналоги есть, но требуют доработки

На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в России работают семь турбин 110 МВт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки и не выпускаются в промышленных масштабах.

Турбина, работающая у "Газпром энергохолдинга" на Рязанской ГРЭС, не раз подвергалась критике. По словам гендиректора холдинга Дениса Федорова, примерно за семь лет она не проработала и пяти-шести месяцев. В апреле источники агентства Reuters сообщили, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что не фатально, но сдвигает срок завершения работ по турбине.

В апреле председатель совета директоров и владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов заявил, что компания при поддержке государства готова разработать российскую турбину. "Ростех" сообщал, что может привлечь "Силмаш" в свой проект, если тот готов инвестировать.