Российские пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" из десяти городов России жалуются на сбои в работе соцсети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным Downdetector, 38% пользователей соцсети жалуются на неполадки при воспроизведении видео, у 28% возникли проблемы с входом в аккаунт, еще 14% пользователей не могут зайти на сайт соцсети.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Челябинска.