"ВКонтакте" запускает платежную систему VK Pay

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "ВКонтакте" запустила тестирование платёжной платформы VK Pay, рассчитывает стать крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России, говорится в сообщении соцсети.

"С сегодняшнего дня все сообщества "ВКонтакте" смогут подключить удобный приём оплаты товаров и услуг прямо в социальной сети — компания начинает тестирование платёжной платформы VK Pay. Перевод средств происходит моментально, как при оплате в любом магазине", — сообщила компания.

Партнером соцсети стал Газпромбанк. В рамках тестирования пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе "ВКонтакте", так и на сайтах партнёров VK Pay. Доступ к сервису постепенно появится у всей аудитории соцсети. Отмечается, что комиссия за ввод, вывод и перевод средств отсутствует как для покупателя, так и продавца.

"Запуск платёжной платформы VK Pay является важным этапом для окончательного формирования полномасштабной экосистемы электронной коммерции. Объединение коммуникационных и платёжных функций сделает "ВКонтакте" крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России", — прокомментировал положение управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

"Принимая во внимание аудиторию "ВКонтакте" и её готовность к покупкам, можно говорить об объёме рынка в пределах 100 миллиардов рублей в перспективе нескольких лет", — добавил директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный.

С 2015 года свыше 490 тысяч сообществ подключили услугу "Товары "ВКонтакте".