Apple представит новую версию наушников AirPods, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Американская корпорация Apple Inc готовит к запуску обновленную версию беспроводных наушников AirPods, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Разработчики также рассматривают возможность оснащения новых наушников биометрическими датчиками для отслеживания сердечного ритма.
Наушники могут поступить в продажу в 2019 году. Предполагается, что их цена будет выше, чем у наушников предыдущего поколения.
Наушники доступны в более чем 100 странах. Для их использования необходимо устройство Apple с операционной системой от уровня iOS 10, watchOS 3 или macOS Sierra.
Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.