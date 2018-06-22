Популярные каналы на YouTube станут платными, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Видеохостинг YouTube намерен ввести плату за подписку на популярные каналы, пишет The Verge.

Отмечается, что изменения затронут видеоблогеров, имеющих более ста тысяч подписчиков. Вместо "подписок" они смогут создать фан-клуб, членство в котором будет доступно пользователю за 4,99 доллара в месяц. За эти деньги он получит расширенные возможности, такие как доступ к дополнительному контенту, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору эмоджи.

Кроме того, владельцы каналов смогут непосредственно под записями создавать "полки" с товарами, связанными с темой их блога. Предполагается, что таким образом видеоблогеры смогут получать доход по той же схеме, что и владельцы топ-аккаунтов в Instagram.