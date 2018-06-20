В Сочи представили первый российский солнцемобиль

Первый российский солнцемобиль во время испытания на автодроме в Сочи. 20 июня 2018

Первый российский солнцемобиль во время испытания на автодроме в Сочи. 20 июня 2018

СОЧИ, 20 июн — РИА Новости. Первый российский солнцемобиль SOL, созданный аспирантами Санкт-Петербургского университета и предназначенный для участия только в спортивных соревнованиях, презентовали на трассе "Сочи Автодром", рассказал журналистам руководитель команды-разработчика Polytech Solar Team Евгений Захлебаев.

"Проект направлен на то, чтобы студенты-аспиранты совершенствовали свои профессиональные компетенции. Автомобиль проектировался для участия в соревнованиях. Форма называется "катамаран", очень хорошая аэродинамика при такой форме", — рассказал Захлебаев.

Он добавил, что при хорошем солнце автомобиль может зарядиться за 6-7 часов, при это он может одновременно ехать и заряжаться.

Разработчик уточнил, что в будущем солнцемобиль можно применять в повседневной жизни, правда, стоимость технологий солнечной энергетики достаточно высокая.

Как говорится в сообщении трассы "Сочи Автодром", гоночный солнцемобиль способен разгоняться до 120 километров в час, выполнен в футуристичном стиле и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. На крыше автомобиля установлены солнечные панели площадью 4 квадратных метра, для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама. Корпус солнцемобиля состоит из композитного материала, который используется в ракетостроении и космическом производстве. Создателей первого российского солнцемобиля поддержала "Лаборатория Касперского".

Солнцемобиль примет участие в первом этапе соревнования American Solar Challenge, смысл которых — проехать дистанцию, используя только солнечную энергию, не заряжаясь от других источников энергии. Сама гонка начнется 14 июля и продлится до 22 июля, за это время российский солнцемобиль должен преодолеть около трех тысяч километров по дорогам общего пользования, проехав четыре американских штата. В соревнованиях примут участие порядка 30 команд из разных стран.