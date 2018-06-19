В США появятся пермские роботы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пермский производитель автономных сервисных роботов Promobot выходит на рынок США, предзаказ сделан на более чем 2000 устройств, сообщила компания.
Стороны также договорились об открытии в США сервисного центра и производственной линии электроники и комплектующих для роботов Promobot. В качестве площадки рассматривается главный офис USLG в Кливленде, штат Огайо.
Ранее заместитель председателя ВЭБа — член правления Алексей Иванченко, курирующий инновационную повестку банка развития и дочернее общество "ВЭБ Инновации" сообщал РИА Новости, что "ВЭБ Инновации" совместно с правительством Пермского края рассматривает возможность серийного производства роботов компании Promobot. Рассматривается также возможность частичного вхождения в капитал, бридж-кредита под конкретные задачи проекта.